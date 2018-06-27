Гол новачка Че Че приніс "Динамо" перемогу в першій контрольній грі міжсезоння
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Київське “Динамо” провело перший контрольний спаринг, готуючись до старту нового сезону. На навчально-тренувальній базі в Конча-Заспі “біло-сині” зустрілися з “Колосом” з Ковалівки, який посів п’яте місце в Першій лізі за підсумками минулого сезону, передає кореспондент УНН.
На 8 хвилині після дальньої спроби ковалівців киян виручив сейвом Георгій Бущан. Проте в середині тайму воротар виявився безсилим перед атакою гостей. Обрізка в центрі поля оборонця Папа Гуйе обернулася в контрвипад, який точним ударом під поперечину завершив Юрій Соломка.
На початку наступної половини новачок “біло-синіх” Че Че закинув м’яч за спини оборонців “Колоса”, але Назарію Русину не вистачило сантиметрів для взяття воріт.
По перерві підопічні Хацкевича домінували на полі, що призвело до двох забитих голів. Спочатку відзначився Дмитро Хльобас, а згодом ударом з лівої ноги поза меж штрафної м’яч у сітку воріт направив бразильський новачок клубу Че Че — 2:1.
До вашої уваги стартовий склад “Динамо”: Бущан, Алібеков, Гуйє, Смирний, Калитвинцев, Гармаш, Буяльський, Циганков, Лєднєв, Шапаренко, Дегтярьов.
Склад “Динамо” на другий тайм: Рудько, Миколенко, Попов, Цитаішвілі, Михайличенко, Андрієвський, Че Че, Хльобас, Білоног, Шепелєв, Русин.
Зауважимо, що наступна гра “Динамо” пройде на зборі в Австрії із “Карабахом” 4-го липня.