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Гол Маліновського допоміг "Генку" розгромити клуб екс-динамівця Мбокані

Гол Маліновського допоміг "Генку" розгромити клуб екс-динамівця Мбокані

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У сьомому турі вирішальної частини чемпіонату Бельгії лідер першості, "Генк" українця Руслана Маліновського, приймав на своєму полі третю команду турнірної таблиці — "Антверпен", передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Півзахисник збірної України вийшов зі стартових хвилин та відзначився черговим забитим м'ячем зі стандарту. Цього разу наш футболіст реалізував пенальті, що розпочав розгром опонента. Зрештою, господарі розбили візитерів із рахунком 4:0, а Маліновського було замінено на 66-й хвилині.

Натомість екс-форвард "Динамо" Дьємерсі Мбокані відіграв повний поєдинок за "Антверпен", але отримав лише жовту картку.

Зазначимо, що за три тури до фінішу "Генк" очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчих конкурентів із "Брюгге" на дев’ять очок. Утім, суперники свій матч цього ігрового відрізку проведуть завтра.

Нагадаємо, клуб трьох українців зазнав поразки у зустрічі за Кубок Бельгії з футболу.

Українські Національні Новини

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