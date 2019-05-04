Гол Малиновского помог "Генку" разгромить клуб экс-динамовца Мбокани
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В седьмом туре решающей части чемпионата Бельгии лидер первенства, "Генк" украинца Руслана Малиновского, принимал на своем поле третью команду турнирной таблицы - "Антверпен", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Полузащитник сборной Украины вышел с первых минут и отметился очередным забитым мячом со стандарта. В этот раз наш футболист реализовал пенальти, который начал разгром оппонента. В конце концов, хозяева разбили визитеров со счетом 4:0, а Малиновский был заменен на 66-й минуте.
Зато экс-форвард "Динамо" Мбокани сыграл полный поединок за "Антверпен", но получил лишь желтую карточку.
Отметим, что за три тура до финиша "Генк" возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших конкурентов из "Брюгге" на девять очков. Впрочем, соперники свой матч этого игрового отрезка проведут завтра.
Напомним, клуб трех украинцев потерпел поражение во встрече за Кубок Бельгии по футболу.