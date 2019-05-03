Клуб трьох українців зазнав поразки у зустрічі за Кубок Бельгії з футболу

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Бельгії відбулася вирішальна зустрічі Кубку країни в якій “Гент” футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна зустрічався з “Мехеленом”, передає УНН.

Команді українців трофей здобути не вдалося. На 32 хвилині цифри на табло змінив представник “Генту” Жан-Люк Домпе, але надалі пропустили двічі — від Сторма і Мери (38 і 62 хвилини). Матч закінчився перемогою представника другого бельгійського дивізіону з рахунком 2:1.

У зустріч прийняв участь тільки один українець — Безус з’явився на полі із заміни на 67-й хвилині поєдинку. Яремчук пропускав зустріч через дискваліфікацію, а Пластун увесь фінал провів у запасі.

Відзначимо, що “Генк” Руслана Маліновського вибув з боротьби за титул на стадії 1/4 фіналу (поразка від “Сен-Жилуаза” 2:3).

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