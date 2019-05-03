Клуб трех украинцев потерпел поражение во встрече за Кубок Бельгии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Бельгии состоялась решающая встречи Кубка страны в которой “Гент” футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластуна встречался с “Мехеленом”, передает УНН.
Команде украинцев трофей получить не удалось. На 32 минуте цифры на табло изменил представитель “Гента” Жан-Люк Домпу, но в дальнейшем пропустили дважды — от Сторма и Мэри (38 и 62 минуты). Матч закончился победой представителя второго бельгийского дивизиона со счетом 2:1.
В встреча принял участие только один украинец — Безус появился на поле с замены на 67-й минуте поединка. Яремчук пропускал встречу из-за дисквалификации, а Пластун весь финал провел в запасе.
Отметим, что “Генк” Руслана Малиновского выбыл из борьбы за титул на стадии 1/4 финала (поражение от “Сен-Жилуаза” 2:3).