Гол дебютанта Мхітаряна приніс клубу Фонсеки першу перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В італійській футбольній Серії А римська “Рома” на стадіоні “Олімпіко” приймала ФК “Сассуоло” в рамках 3 туру змагань, повідомляє УНН.
У першому таймі господарі поля відправили в нокдаун опонентів, відправивши чотири м’ячі у сітку без відповіді. Один із голів до свого активу записав новачок команди — колишній футболіст “Шахтаря” Генріх Мхітарян. Іншими авторами голів стали: Крістанте, Джеко та Дж. Клюйверт.
По перерві суперник зумів повернути інтригу у матчі завдяки дублю Беррарді, але на більше “Сассуоло” не вистачило — 4:2.
Відзначимо, що клуб колишнього наставника “Шахтаря” Паулу Фонсеки набрав 5 пунктів, здобувши першу звитягу в сезоні — 7 рядок.