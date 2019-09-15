Гол дебютанта Мхитаряна принес клубу Фонсеки первую победу в Серии А

В первом тайме хозяева поля отправили в нокдаун оппонентов, отправив четыре мяча в сетку без ответа. Один из голов в свой актив записал новичок команды — бывший футболист “Шахтера” Генрих Мхитарян. Другими авторами голов стали: Кристаном, Джеко и Дж. Клюйверт.

После перерыва соперник сумел вернуть интригу в матче благодаря дублю Бэррард, но на большее “Сассуоло” не хватило — 4:2.

Отметим, что клуб бывшего наставника “Шахтера” Паулу Фонсеки набрал 5 пунктов, получив первую победу в сезоне — 7 строчку.