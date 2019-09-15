Гол дебютанта Мхитаряна принес клубу Фонсеки первую победу в Серии А

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50131 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109934 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101821 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108995 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119101 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148435 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В итальянской футбольной серии А римская "Рома" на стадионе "Олимпико" принимала ФК "Сассуоло" в рамках 3 тура соревнований, сообщает УНН.

В первом тайме хозяева поля отправили в нокдаун оппонентов, отправив четыре мяча в сетку без ответа. Один из голов в свой актив записал новичок команды — бывший футболист “Шахтера” Генрих Мхитарян. Другими авторами голов стали: Кристаном, Джеко и Дж. Клюйверт.

После перерыва соперник сумел вернуть интригу в матче благодаря дублю Бэррард, но на большее “Сассуоло” не хватило — 4:2.

Отметим, что клуб бывшего наставника “Шахтера” Паулу Фонсеки набрал 5 пунктов, получив первую победу в сезоне — 7 строчку.

Украинские Национальные Новости

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