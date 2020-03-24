Годувальники країни: найбільший виробник курятини розповів, як працює в умовах карантину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні, агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") заявив, що посилив карантинні заходи та продовжує працювати в штатному режимі, повідомляє УНН.

"Компанія не може перейти на віддалений режим роботи повсюдно, тому що діяльність МХП є стратегічно важливою для забезпечення продовольчої безпеки всієї країни.

На підприємствах групи МХП, потужності якої розташовані по всій Україні, не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Рівень захворюваності на підприємствах групи МХП у зв'язку з сезоном підвищеної епідеміологічної небезпеки - не перевищує норму та знаходиться на рівні минулого року", - заявили у компанії.

Також повідомили, що на підприємствах МХП впроваджено додаткові заходи безпеки.

"У зв’язку з поширенням коронавірусу, на підприємствах групи МХП було впроваджено посилені заходи безпеки:

  • заборонено присутність на робочих місцях співробітникам, хворим на будь-які різновиди гострих респіраторних захворювань;
  • проводиться постійний скринінг температури співробітників з метою раннього виявлення будь-якого виду респіраторної інфекції;
  • мінімізовано проведення запланованих нарад та відряджень;
  • забезпечено карантинні заходи до робітників, які були у відрядженні або у відпустці за межами України;
  • забезпечено постійну наявність та використання медичних масок, антисептичних засобів, обробку ручок дверей, перил та кнопок у ліфтах дезінфікуючими розчинами та додаткову посилену дезинфекцію офісних приміщень та корпоративного транспорту;
  • обмежено доступ гостей до офісних приміщень підрозділів компанії з інформуванням останніх через усі доступні засоби інформації;
  • забезпечено комунікацію із партнерами дистанційно або у окремо виділених приміщеннях, що будуть ізольовані від тих, в яких розміщені робочі місця персоналу відповідного підприємства", - повідомили в МХП.

Нагадаємо, МХП виділив 29 млн грн фінансової допомоги Вінницькій та Черкаській областям - регіонам своєї присутності.

Довідка: МХП - найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Торговий бренд в Україні - "Наша Ряба". Власник компанії - Юрій Косюк.

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