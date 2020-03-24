Кормильцы страны: крупнейший производитель курятины рассказал, как работает в условиях карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Крупнейший производитель курятины в Украине, агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") заявил, что усилил карантинные мероприятия и продолжает работать в штатном режиме, сообщает УНН.
"Компания не может перейти на удаленный режим работы повсеместно, так как деятельность МХП является стратегически важной для обеспечения продовольственной безопасности всей страны.
На предприятиях группы МХП, мощности которой расположены по всей Украине, не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости на предприятиях группы МХП в связи с сезоном повышенной эпидемиологической опасности - не превышает норму и находится на уровне прошлого года", - заявили в компании.
Также сообщили, что на предприятиях МХП внедрены дополнительные меры безопасности.
"В связи с распространением коронавируса, на предприятиях группы МХП были введены усиленные меры безопасности:
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- запрещено присутствие на рабочих местах сотрудников, больных на любые разновидности острых респираторных заболеваний;
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- проводится постоянный скрининг температуры сотрудников с целью раннего выявления любого вида респираторной инфекции;
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- минимизировано проведения запланированных совещаний и командировок;
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- обеспечено карантинные меры для рабочих, которые были в командировке или в отпуске за пределами Украины;
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- обеспечено постоянное наличие и использование медицинских масок, дезинфицирующих средств, обработку ручек дверей, перил и кнопок в лифтах дезинфицирующими растворами и дополнительную усиленную дезинфекцию офисных помещений и корпоративного транспорта;
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- ограничен доступ гостей к офисным помещениям подразделений компании с информированием последних через все доступные средства массовой информации;
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- обеспечено коммуникацию с партнерами дистанционно или в отдельно выделенных помещениях, которые будут изолированы от тех, в которых размещены рабочие места персонала соответствующего предприятия", - сообщили в МХП.
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Напомним, МХП выделил 29 млн грн финансовой помощи Винницкой и Черкасской областям - регионам своего присутствия.
Справка: МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине - "Наша Ряба". Владелец компании - Юрий Косюк.