ГО "Боксерський клуб "Гарт" нардепа-радикала С.Рибалки запідозрили у фіктивному підприємництві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Громадську організацію “Боксерський клуб “Гарт” створено для прикриття незаконної діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків та зборів. Про це йдеться в ухвалі Дніпровського районного суду м.Києва, опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Зокрема зазначається, що слідчі відділу фінансових розслідувань ДПІ викрили злочинну схему ухилення від сплати податків, яку прикривають ГО “Боксерський клуб ГАРТ” та ТОВ “Інвестком-2007”.
"Клопотання умотивоване тим, що у ході досудового розслідування цього провадження слідством на цей час встановлено те, що невстановлені особи створили злочинну схему кримінального правопорушення, яка кваліфікується як фіктивне підприємництво, тобто створили (придбали) суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ГО “БОКСЕРСЬКИЙ КЛУБ “ГАРТ” (код за ЄДРПОУ 37652956) та ТОВ “ІНВЕСТКОМ-2007” (код за ЄДРПОУ 34915299), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Так, досліджуючи матеріали кримінального провадження, проводячи аналіз злочинної схеми, встановлено, що невстановлені слідством особи створили злочинну схему кримінального правопорушення, яка направлена на вчинення протиправних дій з використанням корпорації “S.Group”, основним напрямом діяльності якої є виробництво продуктів харчування під торговими марками “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN” та з використанням суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ “Продекспорт-2009” (ЄДРПОУ 36573563) та ТОВ “Снек Експорт” (ЄДРПОУ 33324584), які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення.
Слідством встановлено, що господарська діяльність та розрахункові операції відносно товарно-матеріальних цінностей, вироблених під вищевказаними торговими марками, серед яких: “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”, здійснюється через суб’єкти підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме: ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт”, — зазначено в ухвалі суду.
Згідно з відкритими данними:
— засновником ГО “Боксерський клуб ГАРТ” є народний депутат від “Радикальної партії Олега Ляшка” Сергій Рибалка;
— кінцевим власником ТОВ “Снек Експорт” є Рибалка Віктор Федорович (батько народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки);
— головою Ради директорів компанії “S.Group” є Рибалка Дмитро Вікторович (брат народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки);
— Рибалка Віктор Федорович та Рибалка Дмитро Вікторович за сумісництвом є помічниками народного депутата від “Радикальної партії” Рибалки Сергія Вікторовича.
— сам народний депутат від “Радикальної партії” Рибалка Сергій Вікторович володіє низкою патентів на промислові зразки і корисні моделі, за які отримує дохід у вигляді роялті від пов’язаної з ним компанії ТОВ “Снек Експорт”, що підтверджується його декларацією про доходи.
— Кінцевим власником ТОВ “Продекспорт-2009” є Шмигленко Олексій Миколайович. У 2015 році він був спостерігачем від “Радикальної партії” під час виборів народних депутатів.
Торгові марки, які використовують у своїй діяльності компанії “родинного бізнесу” С.Рибалки, на сьогоднішній день повністю належать офшорним компаніям.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України також відкрила проти С.Рибалки кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків.