ОО "Боксерский клуб" Гарт "нардепа-радикала С.Рыбалка заподозрили в фиктивном предпринимательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Общественная организация "Боксерский клуб" Гарт "создан для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов и сборов. Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений , передает УНН.
В частности отмечается, что следователи отдела финансовых расследований ГНИ разоблачили преступную схему уклонения от уплаты налогов, которую прикрывают ОО "Боксерский клуб ГАРТ" и ООО "Инвестком-2007".
"Ходатайство мотивированное тем, что в ходе досудебного расследования этого производства следствием в настоящее время установлено, что неустановленные лица создали преступную схему уголовного преступления которая квалифицируется как фиктивное предпринимательство, то есть создали (приобрели) субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица) ОО" Боксерский клуб "ГАРТ" (код по ЕГРПОУ 37652956) и ООО "ИНВЕСТКОМ-2007" (код по ЕГРПОУ 34915299), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.
Так, исследуя материалы уголовного производства, проводя анализ преступной схемы, установлено, что неустановленные следствием лица создали преступную схему уголовного преступления, направленную на совершение противоправных действий с использованием корпорации "S.Group", основным направлением деятельности которой является производство продуктов питания под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "Казацкое развлечение", "RIBALKA", "SNEKKIN" и с использованием субъектов предпринимательской деятельности ООО "Продэкспорт-2009" (ЕГРПОУ 36573563) и ООО "Снэк Экспорт" (ЕГРПОУ 33324584), которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления.
Следствием установлено, что хозяйственная деятельность и расчетные операции в отношении товарно-материальных ценностей, производимых под вышеуказанными торговыми марками, среди которых: "Semki", "RED", "Мачо", "Казацкое развлечение", "RIBALKA", "SNEKKIN", осуществляется через субъекты предпринимательской деятельности, которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления, а именно: ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт", - говорится в постановлении суда.
Согласно открытым данным:
- Основателем ОО "Боксерский клуб ГАРТ" является народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Рыбалка;
- Конечным владельцем ООО "Снэк Экспорт" является Рыбалка Виктор Федорович (отец народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки)
- Председателем Совета директоров компании "S.Group" является Рыбалка Дмитрий Викторович (брат народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки)
- Рыбалка Виктор Федорович и Рыбалка Дмитрий Викторович по совместительству являются помощниками народного депутата от "Радикальной партии" Рыбалки Сергея Викторовича.
- Сам народный депутат от "Радикальной партии" Рыбалка Сергей Викторович обладает рядом патентов на промышленные образцы и полезные модели, за которые получает доход в виде роялти от связанной с ним компании ООО "Снэк Экспорт", что подтверждается его декларацией о доходах.
- Конечным владельцем ООО "Продэкспорт-2009" является Шмыгленко Алексей Николаевич. В 2015 году он был наблюдателем от "Радикальной партии" во время выборов народных депутатов.
Торговые марки, которые используют в своей деятельности компании "семейного бизнеса" С.Рыбалка, на сегодняшний день полностью принадлежат офшорным компаниям.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины также открыла против С.Рыбалка уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.