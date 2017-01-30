ОО "Боксерский клуб" Гарт "нардепа-радикала С.Рыбалка заподозрили в фиктивном предпринимательстве

ukru
15:33 • 48675 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 75463 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 100688 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 122037 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 108991 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118135 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129062 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139931 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144320 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132241 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 94247 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 106716 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117300 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100034 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 67460 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 48675 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 36174 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 67460 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 122039 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161712 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133605 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142050 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147200 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145977 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149530 просмотра
Актуальное
ОО "Боксерский клуб" Гарт "нардепа-радикала С.Рыбалка заподозрили в фиктивном предпринимательстве

ОО "Боксерский клуб" Гарт "нардепа-радикала С.Рыбалка заподозрили в фиктивном предпринимательстве

Киев • УНН

 • 8446 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Общественная организация "Боксерский клуб" Гарт "создан для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов и сборов. Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений , передает УНН.

В частности отмечается, что следователи отдела финансовых расследований ГНИ разоблачили преступную схему уклонения от уплаты налогов, которую прикрывают ОО "Боксерский клуб ГАРТ" и ООО "Инвестком-2007".

"Ходатайство мотивированное тем, что в ходе досудебного расследования этого производства следствием в настоящее время установлено, что неустановленные лица создали преступную схему уголовного преступления которая квалифицируется как фиктивное предпринимательство, то есть создали (приобрели) субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица) ОО" Боксерский клуб "ГАРТ" (код по ЕГРПОУ 37652956) и ООО "ИНВЕСТКОМ-2007" (код по ЕГРПОУ 34915299), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.

Так, исследуя материалы уголовного производства, проводя анализ преступной схемы, установлено, что неустановленные следствием лица создали преступную схему уголовного преступления, направленную на совершение противоправных действий с использованием корпорации "S.Group", основным направлением деятельности которой является производство продуктов питания под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "Казацкое развлечение", "RIBALKA", "SNEKKIN" и с использованием субъектов предпринимательской деятельности ООО "Продэкспорт-2009" (ЕГРПОУ 36573563) и ООО "Снэк Экспорт" (ЕГРПОУ 33324584), которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления.

Следствием установлено, что хозяйственная деятельность и расчетные операции в отношении товарно-материальных ценностей, производимых под вышеуказанными торговыми марками, среди которых: "Semki", "RED", "Мачо", "Казацкое развлечение", "RIBALKA", "SNEKKIN", осуществляется через субъекты предпринимательской деятельности, которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления, а именно: ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт", - говорится в постановлении суда.

Согласно открытым данным:

- Основателем ОО "Боксерский клуб ГАРТ" является народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Рыбалка;

- Конечным владельцем ООО "Снэк Экспорт" является Рыбалка Виктор Федорович (отец народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки)

- Председателем Совета директоров компании "S.Group" является Рыбалка Дмитрий Викторович (брат народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки)

- Рыбалка Виктор Федорович и Рыбалка Дмитрий Викторович по совместительству являются помощниками народного депутата от "Радикальной партии" Рыбалки Сергея Викторовича.

- Сам народный депутат от "Радикальной партии" Рыбалка Сергей Викторович обладает рядом патентов на промышленные образцы и полезные модели, за которые получает доход в виде роялти от связанной с ним компании ООО "Снэк Экспорт", что подтверждается его декларацией о доходах.

- Конечным владельцем ООО "Продэкспорт-2009" является Шмыгленко Алексей Николаевич. В 2015 году он был наблюдателем от "Радикальной партии" во время выборов народных депутатов.

Торговые марки, которые используют в своей деятельности компании "семейного бизнеса" С.Рыбалка, на сегодняшний день полностью принадлежат офшорным компаниям.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины также открыла против С.Рыбалка уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы