Гнати цю владу і об'єднуватися з РФ: Наталія Вітренко прокоментувала призначення сина міністром

Вітренко в своєму зверненні розкритикувала Президента Володимира Зеленського за те, що він не розробив економічної моделі країни.

"Цю всю владу України потрібно гнати поганою мітлою. Потрібно міняти радикальний курс, економічну модель розвитку країни", - заявила вона.

Вітренко рекомендує йти від МВФ і об'єднуватися з РФ. Про це вона наполягає з 2010 року.

"Україна має єдиний шлях порятунку - це інтеграція з РФ і Білоруссю. Це дасть можливість Україні отримати величезний ринок збуту своєї продукції, дасть можливість продати свій науковий потенціал, свою економіку", - переконана Вітренко.

Нагадаємо, 21 грудня Юрій Вітренко за рекомендацією Володимира Зеленського був призначений в.о. міністра енергетики замість Ольги Буславець. Раніше він був топ-менеджером НАК "Нафтогаз", яка підняла ціну на газ для населення з 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м. Після призначень Вітренка в Міненерго уряд скасував пільговий тариф на електроенергію.