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Глушіння росією сигналів GPS після дронів над москвою спричинило збої в навігації в Естонії та Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Збільшення зусиль росії щодо блокування сигналів глобальної системи позиціонування (GPS) після низки "атак" безпілотників змусило пілотів авіакомпаній, які літали в Балтійському регіоні та Фінляндії, вдатися до альтернативних методів навігації, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Глушіння росією сигналів GPS після дронів над москвою спричинило збої в навігації в Естонії та Фінляндії

Деталі

Сигнали GPS на більшій частині території Естонії зазнали перешкод в останні дні, повідомило транспортне агентство країни.

Повітряний рух постраждав, але наземні сигнали все ще працюють, попри перешкоди, які, схоже, походять із ленінградської області росії, повідомило агентство із захисту прав споживачів Естонії. Цей регіон оточує друге за величиною місто росії, санкт-петербург, і має спільний кордон з Естонією.

«Глушіння сигналів GPS є одним із можливих заходів російської федерації для забезпечення захисту важливих об’єктів у своїй країні», — йдеться в електронному листі Міністерства оборони Естонії. «У таких випадках можуть виникнути ситуації, коли глушіння сигналів також впливає на використання GPS у прилеглих районах».

Управління повітряним рухом Фінляндії повідомило, що літаки в країні змушені використовувати альтернативні системи та що комерційні рейси не перервано.

Доповнення

Посилення перешкод сталося після того, як протягом останніх тижнів росія кілька разів зазнавала "ударів" безпілотників, включаючи удар, що спричинив пожежу на нафтопереробному заводі на півдні країни, і найбільшу атаку на москву після вторгнення президента рф володимира путіна в Україну, пише видання.

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