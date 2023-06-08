Глушение россией сигналов GPS после дронов над москвой вызвало сбои в навигации в Эстонии и Финляндии

Детали

Сигналы GPS на большей части территории Эстонии испытали помехи в последние дни, сообщило транспортное агентство страны.

Воздушное движение пострадало, но наземные сигналы все еще работают, несмотря на помехи, которые, похоже, происходят из ленинградской области россии, сообщило агентство по защите прав потребителей Эстонии. Этот регион окружает второй по величине город россии, санкт-петербург, и имеет общую границу с Эстонией.

«Глушение сигналов GPS является одной из возможных мер российской федерации для обеспечения защиты важных объектов в своей стране», — говорится в электронном письме Министерства обороны Эстонии. «В таких случаях могут возникнуть ситуации, когда глушение сигналов также влияет на использование GPS в близлежащих районах».

Управление воздушным движением Финляндии сообщило, что самолеты в стране вынуждены использовать альтернативные системы и что коммерческие рейсы не прерваны.

Дополнение

Усиление препятствий произошло после того, как в течение последних недель россия несколько раз подвергалась "ударам" беспилотников, включая удар, вызвавший пожар на нефтеперерабатывающем заводе на юге страны, и крупнейшую атаку на москву после вторжения президента рф владимира путина в Украину, пишет издание.