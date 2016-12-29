Глобальне потепління змусило перелітних птахів раніше прилітати в рідні краї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Науковці з Единбурзького університету дійшли висновку, що птахи раніше повертаються у рідні краї саме через глобальне потепління. Інформацію про це вони опублікували в Journal of Animal Ecology, передає УНН.
Дослідники опрацювали дані за 265 років з 1749 по 2014 рік, вивчаючи при цьому поведінку 413 видів перелітних птахів на п’яти континентах.
Під час аналізу з’ясувалося, що чим вище стає середня температура Землі, тим раніше вони прилітають додому - в середньому, на день раніше на кожен градус.
Зміна термінів повернення може викликати нестачу їжі і відповідних місць для гніздування. Найскладніше буде птахам, найменш залежним від зміни температури, - вони повертатимуться пізніше за усіх.
Учені сподіваються, що отримана інформація допоможе їм прогнозувати поведінку різних видів залежно від змін середовища в майбутньому.