Глобальное потепление заставило перелетных птиц раньше прилетать в родные края
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что птицы раньше возвращаются в родные края именно из-за глобального потепления. Информацию об этом они опубликовали в Journal of Animal Ecology, передает УНН.
Исследователи обработали данные за 265 лет с 1749 по 2014 год, изучая при этом поведение 413 видов перелетных птиц на пяти континентах.
При анализе выяснилось, что чем выше становится средняя температура Земли, тем раньше они прилетают домой - в среднем на день раньше на каждый градус.
Изменение сроков возврата может вызвать нехватку пищи и подходящих мест для гнездования. Сложнее всего будет птицам, наименее зависимым от изменения температуры - они будут возвращаться позже всех.
Ученые надеются, что полученная информация поможет им прогнозировать поведение различных видов в зависимости от изменений среды в будущем.