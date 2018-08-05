Глазго-2018: скарбничка збірної України поповнилася сьомою нагородою

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українська веслувальниця Діана Димченко виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту в Глазго, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

В кваліфікаційному запливі Димченко пройшла до фіналу з другої позиції. У вирішальних змаганнях українка боролася за "срібло" із австрійкою Лобнінг. Долю медалей вирішив фотофініш в якому австрійка була трохи швидшою і стала володаркою "срібла", у нашої спортсменки "бронза".

Переможницею стала швейцарка Жаннін Гмелін.

Відзначимо, що частина чемпіонату Європи з веслування підбігла до завершення.

Додамо, в активі України вже 2 "золоті", 4 "срібні" і одна бронзова медаль.

Як повідомляв УНН, жіноча збірна України з синхронного плавання принесла Україні ще одне “срібло” у водних видах спорту чемпіонату Європи, що триває в Глазго.

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