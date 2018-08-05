Глазго-2018: скарбничка збірної України поповнилася сьомою нагородою

В кваліфікаційному запливі Димченко пройшла до фіналу з другої позиції. У вирішальних змаганнях українка боролася за "срібло" із австрійкою Лобнінг. Долю медалей вирішив фотофініш в якому австрійка була трохи швидшою і стала володаркою "срібла", у нашої спортсменки "бронза".



Переможницею стала швейцарка Жаннін Гмелін.



Відзначимо, що частина чемпіонату Європи з веслування підбігла до завершення.



Додамо, в активі України вже 2 "золоті", 4 "срібні" і одна бронзова медаль.



Як повідомляв УНН, жіноча збірна України з синхронного плавання принесла Україні ще одне “срібло” у водних видах спорту чемпіонату Європи, що триває в Глазго.