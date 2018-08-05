Глазго-2018: копилка сборной Украины пополнилась седьмой наградой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинская спортсменка Диана Дымченко выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
В квалификационном заплыве Дымченко прошла в финал со второй позиции. В решающих соревнованиях украинка боролась за "серебро" с австрийкой Лобнинг. Судьбу медалей решил фотофиниш в котором австрийка была немного быстрее и стала обладательницей "серебра", у нашей спортсменки "бронза".
Победительницей стала швейцарка Жаннин Гмелин.
Отметим, что часть чемпионата Европы по гребле подошла к завершению.
Добавим, в активе Украины уже 2 "золотые", 4 "серебряные" и одна бронзовая медаль.
Как сообщал УНН, женская сборная Украины по синхронному плаванию принесла Украине еще одно "серебро" в водных видах спорта чемпионата Европы, который проходит в Глазго.