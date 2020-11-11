Главу Служби нацбезпеки Вірменії госпіталізували з серцевим нападом

Главу СНБ доставили в одну з клінік Єревана. Стан Абазяна поки не уточнюється. Відомо, що його самопочуття погіршилося 11 листопада.

Відзначається, що прес-центр СНБ поки не підтвердив госпіталізацію керівника. Однак інформацію обіцяли уточнити.

Абазян був призначений керівником Служби національної безпеки Вірменії 8 листопада.

Варто відзначити, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагорний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Після підписання прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном відповідної заяви, десятки людей увірвалися в будівлю уряду і парламенту країни.

Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.