Главу МЗС Ірану викликали у парламент для пояснень про витік секретного аудіо, де згадується збиття українського Boeing

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Комітет з питань національної безпеки і зовнішньої політики Меджлісу (парламенту) Ірану викликав міністра закордонних справ країни Мохаммада Джавада Заріфа для пояснення ситуації з витоком файлу з секретним інтерв’ю. Про це повідомив в середу офіційний представник комітету Абольфазль Амуйі, пише УНН з посиланням на місцеве агентство Tasnim.

Деталі

“У листі до Заріфа було запропоновано з’явитися для пояснення ситуації з аудіофайлом на наступне засідання комітету”, — цитує його агентство Tasnim. Амуйі додав, що “в центрі уваги буде витік файлу і відповіді на питання щодо діяльності МЗС”. Засідання комітету має відбутися протягом двох тижнів.

Контекст

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф в березні 2020 року дав інтерв’ю іранському економісту Саїду Лейлазу, в якому визнав, що іранські військові відразу знали про те, що літак “Міжнародних авіаліній України” був збитий. Сама розмова була частиною проекту, який документує роботу нинішнього уряду в Тегерані і не була призначена дя преси.

Копію запису отримали журналісти телеканалу Iran International, штаб-квартира якого розташована в британській столиці. Згодом вони поділилися цією копією та з The New York Times.

В ході розмови Заріф згадав і про катастрофу літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. За його словами, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) відразу знав про те, що літак збили, хоч офіційно влада визнала це тільки через три дні.

Незабаром після катастрофи, глава іранського МЗС був присутній на невеликому засіданні Ради національної безпеки ісламської республіки з двома вищими військовими командирами і сказав їм, що світ потребує пояснень. За його словами, командири накинулися на нього і почали вимагати написати твіт, що новина про атаку Ірану на літак “не відповідає дійсності”.

Заріф згадував, що звернувся до командирів з проханням сказати йому, чи іранська ракета потрапила в український літак, щоб офіційний Тегеран міг зрозуміти, як вирішити цю проблему, що він прокоментував, згідно із записом, словами: “Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як якщо б я заперечував існування Бога”.

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