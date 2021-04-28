Главу МИД Ирана вызвали в парламент для объяснений об утечке секретного аудио, где упоминается сбивание украинского Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана вызвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа для объяснения ситуации с утечкой файла с секретным интервью. Об этом сообщил в среду официальный представитель комитета Абольфазль Амуйи, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Tasnim.
Детали
“В письме к Зарифу было предложено явиться для объяснения ситуации с аудиофайлом на следующее заседание комитета”, — цитирует его агентство Tasnim. Амуйи добавил, что “в центре внимания будет утечка файла и ответы на вопросы по деятельности МИД”. Заседание комитета должно состояться в течение двух недель.
Контекст
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу, в котором признал, что иранские военные сразу знали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” был сбит. Сам разговор был частью проекта, документирующего работу нынешнего правительства в Тегеране и не был предназначен дя прессы.
Копию записи получили журналисты телеканала Iran International, штаб-квартира которого расположена в британской столице. Впоследствии они поделились этой копией и с The New York Times.
В ходе разговора Зариф упомянул и об катастрофе самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. По его словам, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сразу знал о том, что самолет сбили, хоть официально власти признали это только через три дня.
Вскоре после катастрофы, глава иранского МИД присутствовал на небольшом заседании Совета национальной безопасности исламской республики с двумя высшими военными командирами и сказал им, что мир требует объяснений. По его словам, командиры набросились на него и потребовали написать твит, что новость об атаке Ирана на самолет “не соответствует действительности”.
Зариф вспоминал, что обратился к командирам с просьбой сказать ему, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет, чтобы официальный Тегеран мог понять, как решить эту проблему, что он прокомментировал, согласно записи, словами: “Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога”.