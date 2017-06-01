Главою 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН обрали Мирослава Лайчака
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Главою 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН обрали представника Словаччини Мирослава Лайчака, повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку ООН у Twitter.
“Генасамблея ООН обрала Мирослава Лайчака зі Словаччини главою 72-ї сесії Генассамблеї ООН, яка почнеться з 12 вересня”, — йдеться у повідомленні.
#UNGA elects @MiroslavLajcak of Slovakia as @UN_PGA for 72nd session, starting 12 September. https://t.co/us2MaiGZC3 https://t.co/AC1BwFuO8H— United Nations (@UN) 31 мая 2017 г.