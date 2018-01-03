Глави МЗС України та Німеччини завтра відвідають Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Завтра, 4 січня, міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Німеччини Зігмар Габрієль відвідають Донбас. Про це на брифінгу повідомив Клімкін, передає УНН.
"Завтра ми із Зігмаром відвідаємо Донбас. Я сподіваюсь, що у Зігмара буде дуже добрий шанс все побачити і почути", - повідомив Клімкін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Габріель їде до Києва поговорити про боротьбу з корупцією
Так, Клімкін зазначив, що детально проінформував главу МЗС Німеччини про становище на Донбасі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова МЗС Німеччини зробив заяву щодо Донбасу
"Я дуже детально розказав Зігмару, яка в нас зараз ситуація. Вона є дуже напруженою, режим припинення вогню, по факту, не дотримується. Лише за останні кілька днів було здійснено більше 60 обстрілів, 3 українських бійців загинули, 15 поранені", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель 3-4 січня здійснить робочий візит до Україну, де в Києві проведе переговори зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, після чого обидва міністри відвідають Донбас.