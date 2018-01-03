Главы МИД Украины и Германии завтра посетят Донбасс

"Завтра мы с Зигмаром посетим Донбасс. Я надеюсь, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать", - сообщил Климкин.

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Так, Климкин отметил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе.

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"Я очень подробно рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, 3 украинских бойцов погибли, 15 ранены", - отметил Климкин.

Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит с рабочим визитом Украину, где в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после чего оба министра посетят Донбасс.