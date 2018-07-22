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Глави МЗС РФ та США провели телефонні переговори

Глави МЗС РФ та США провели телефонні переговори

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в суботу провів телефонні переговори з держсекретарем США Майком Помпео, в ході яких вони обговорили питання двосторонніх відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Відзначається, що розмова відбулася за американською ініціативою.

Глави зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо перспектив подальшого вибудовування відносин між країнами з метою їх нормалізації на рівноправній і взаємовигідній основі.

Міністр і Держсекретар обговорили також ситуацію в Сирії і навколо неї, включаючи можливу взаємодію Росії і США разом з іншими країнами з питання вирішення гуманітарних проблемам в САР, і завдання, пов'язані з підтримкою зусиль по просуванню денуклеаризації Корейського півострова.

С.В.Лавров підкреслив неприйнятність дій американської влади, яка заарештувала в США "на підставі сфабрикованих звинувачень російську громадянку М.В.Бутіну", і необхідність її якнайшвидшого звільнення.

Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 16 липня в Гельсінкі пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку переговорам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує в своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.

Раніше, в США затримали росіянку Бутіну. Росіянка звинувачується в цілому по двом пунктам - участь в змові з метою незареєстрованої діяльності на користь іноземної держави на території США, а також у самій цій діяльності.

Суд у Вашингтоні відмовився звільнити Бутіну під заставу.

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