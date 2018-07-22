Глави МЗС РФ та США провели телефонні переговори

Відзначається, що розмова відбулася за американською ініціативою.

Глави зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо перспектив подальшого вибудовування відносин між країнами з метою їх нормалізації на рівноправній і взаємовигідній основі.

Міністр і Держсекретар обговорили також ситуацію в Сирії і навколо неї, включаючи можливу взаємодію Росії і США разом з іншими країнами з питання вирішення гуманітарних проблемам в САР, і завдання, пов'язані з підтримкою зусиль по просуванню денуклеаризації Корейського півострова.

С.В.Лавров підкреслив неприйнятність дій американської влади, яка заарештувала в США "на підставі сфабрикованих звинувачень російську громадянку М.В.Бутіну", і необхідність її якнайшвидшого звільнення.



Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 16 липня в Гельсінкі пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку переговорам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує в своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.



Раніше, в США затримали росіянку Бутіну. Росіянка звинувачується в цілому по двом пунктам - участь в змові з метою незареєстрованої діяльності на користь іноземної держави на території США, а також у самій цій діяльності.

Суд у Вашингтоні відмовився звільнити Бутіну під заставу.