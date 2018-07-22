Главы МИД РФ и США провели телефонные переговоры

Отмечается, что разговор состоялся по американской инициативе.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе.

Министр и Госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова.

С.В.Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США "на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку М.В.Бутину", и необходимость ее скорейшего освобождения.



Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.



Ранее, в США задержали россиянку Бутину. Россиянка обвиняется в целом по двум пунктам - участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также сама эта деятельность.

Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину под залог.