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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36993 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101464 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123535 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131113 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168695 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153208 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140994 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Главы МИД РФ и США провели телефонные переговоры

Главы МИД РФ и США провели телефонные переговоры

Киев  •  УНН

 • 7890 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по американской инициативе.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе.

Министр и Госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова.

С.В.Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США "на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку М.В.Бутину", и необходимость ее скорейшего освобождения.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Ранее, в США задержали россиянку Бутину. Россиянка обвиняется в целом по двум пунктам - участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также сама эта деятельность.

Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину под залог.

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