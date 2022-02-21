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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Глави МЗС Франції та Росії зустрінуться у Парижі 25 лютого

Глави МЗС Франції та Росії зустрінуться у Парижі 25 лютого

Київ • УНН

 • 96695 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував своєму російському колегі Сергію Лаврову зустрітися в Парижі 25 лютого, щоб провести підготовчі консультації перед самітом Росія — США. Міністри обговорили це під час телефонних переговорів 19 лютого, повідомляє сайт французького зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

Деталі

Ле Дріан висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з ескалацією конфлікту на сході України і нагадав про величезну кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих ОБСЄ. Міністр попередив Лаврова про наслідки подальших посяганьРосії на територію України у вигляді запровадження жорстких санкцій.

Додамо

Саміту на найвищому рівні передуватимуть переговори глав МЗС Росії та США Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена. Вони зустрінуться 24 лютого. На них будуть підготовлені питання главам держав.

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