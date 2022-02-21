Главы МИД Франции и России встретятся в Париже 25 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил своему российскому коллеги Сергею Лаврову встретиться в Париже 25 февраля, чтобы провести подготовительные консультации перед саммитом Россия — США. Министры обсудили это во время телефонных переговоров 19 февраля, сообщает сайт французского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
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Ле Дриан выразил глубокое беспокойство в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и напомнил об огромном количестве нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ОБСЕ. Министр предупредил Лаврова о последствиях дальнейших посягательств на территорию Украины в виде введения жестких санкций.
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Саммиту на самом высоком уровне будут предшествовать переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Они встретятся 24 февраля. На них будут подготовлены вопросы главам государств.