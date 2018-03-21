Глава Євроради відмовився вітати Путіна з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що через отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля він не стане вітати президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Після атаки в Солбсері у мене немає настрою відзначати переобрання президента Путіна”, — сказав Туск.
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Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав президента РФ Володимира Путіна з переобранням без жодного слова про незаконні "вибори" в анексованому Криму.