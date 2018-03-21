Глава Евросовета отказался приветствовать Путина с победой на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля он не станет приветствовать президента России Владимира Путина с победой на выборах, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"После атаки в Солбсери у меня нет настроения отмечать переизбрание президента Путина", - сказал Туск.
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Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием без слова о незаконных "выборах" в аннексированом Крыму.