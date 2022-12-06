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Президент Єврокомісії: "росія та Китай змагаються за вплив на Західних Балканах"

Президент Єврокомісії: "росія та Китай змагаються за вплив на Західних Балканах"

Київ • УНН

 • 696252 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. росія та Китай намагаються впливати на Західних Балканах на тлі війни в Україні, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це УНН пише посилаючись на Pоlitico.

Цитата

"Чи візьмуть верх автократії і закон найсильнішого? Чи переможе демократія та верховенство закону?", - про це фон дер Ляйєн заявила у Тирані, прибувши на перший саміт лідерів ЄС та західних Балкан, який відбудеться у регіоні.

"Ці розбіжності помітні і на Західних Балканах - росія намагається впливати, Китай намагається впливати", - сказала вона.

"Ви на стороні демократії - тобто Європейського Союзу, вашого друга та партнера - чи ви хочете піти іншим шляхом?", - сказала вона, наголосивши, що ЄС є найбільшим інвестором у регіоні.

Деталі

П'ять із шести країн Західних Балкан підтримують санкції ЄС проти росії , Сербія ще не підтримала каральних заходів.

Президент Сербії Олександр Вучич, який прибув на зустріч, спростував твердження про те, що його країна знаходиться надто близько до росії.

"Сербія – незалежна країна. Ми йдемо шляхом вступу до ЄС, і таким він і залишиться", - сказав Вучич.

Сербія, поряд із Боснією-Герцеговиною, Косово, Албанією, Чорногорією та Північною Македонією, прагне приєднатися до блоку, але неодноразово стикалася із затримками у процесі приєднання.

Коли Україна та Молдова були названі офіційними країнами-кандидатами у члени ЄС у червні, лише через чотири місяці після подання своїх заяв, деякі лідери Західних Балкан висловили своє розчарування.

Переговори про вступ були офіційно розпочаті з Албанією та Північною Македонією у липні після того, як вони вперше подали заявку на членство у 2009 та 2004 роках відповідно. Однак Боснія, яка вперше подала заявку у 2016 році, все ще очікує, щоб її назвали офіційним кандидатом.

Косово має подати заявку на членство в ЄС до кінця року, заявила президент Косово Вйоса Османі після того, як країни ЄС нещодавно підтримали безвізовий режим для Косова з 2024 року, який очікує на затвердження Європейським парламентом.

Османі підкреслила, що Косово підтримує політику ЄС у галузі закордонних справ та питань безпеки, включаючи "узгодження санкцій проти росії, а також відмову від будь-якого згубного впливу таких факторів, як росія та Китай".

Інші теми, які обговорюють лідери, включають інтеграцію регіону в єдиний ринок ЄС та високі ціни на енергоносії та продукти харчування як наслідки війни.

Минулого місяця Європейська комісія запропонувала пакет енергетичної підтримки у розмірі 1 мільярда євро, щоб допомогти країнам Західних Балкан впоратися з високими цінами та залежністю регіону від російського палива.

Очікується, що лідери ЄС також обговорять незаконну міграцію до блоку.

За даними Frontex, агентства з охорони кордонів ЄС, за перші 10 місяців року було виявлено понад 120 000 незаконних перетинів кордону вздовж так званого Західно-Балканського маршруту, що приблизно на 70% більше, ніж торік.

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