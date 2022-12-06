Президент Еврокомиссии: "россия и Китай соревнуются за влияние на Западных Балканах"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. россия и Китай пытаются влиять на Западных Балканах на фоне войны в Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом УНН пишет ссылаясь на Pоlitico.
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"Возьмут ли верх автократии и закон сильнейшего? Победит ли демократия и верховенство закона?", - об этом фон дер Ляйен заявила в Тиране, прибыв на первый саммит лидеров ЕС и западных Балкан, который состоится в регионе.
"Эти разногласия заметны и на Западных Балканах – россия пытается влиять, Китай пытается влиять", – сказала она.
"Вы на стороне демократии - то есть Европейского Союза, вашего друга и партнера - хотите ли вы пойти другим путем?", - сказала она, подчеркнув, что ЕС является крупнейшим инвестором в регионе.
Детали
Пять из шести стран Западных Балкан поддерживают санкции ЕС против россии, Сербия еще не поддержала карательные меры.
Прибывший на встречу президент Сербии Александр Вучич опроверг утверждение о том, что его страна находится слишком близко к россии.
"Сербия – независимая страна. Мы идем по пути вступления в ЕС, и таким он и останется", - сказал Вучич.
Сербия, наряду с Боснией-Герцеговиной, Косово, Албанией, Черногорией и Северной Македонией, стремится присоединиться к блоку, но неоднократно сталкивалась с задержками в процессе присоединения.
Когда Украина и Молдова были названы официальными странами-кандидатами в члены ЕС в июне, спустя всего четыре месяца после подачи своих заявлений, некоторые лидеры Западных Балкан выразили свое разочарование.
Переговоры о вступлении были официально начаты с Албанией и Северной Македонией в июле после того, как они впервые подали заявку на членство в 2009 и 2004 годах соответственно. Однако Босния, впервые подавшая заявку в 2016 году, все еще ожидает, чтобы ее назвали официальным кандидатом.
Косово должно подать заявку на членство в ЕС до конца года, заявила президент Косово Вьоса Османи после того, как страны ЕС недавно поддержали безвизовый режим для Косово с 2024 года, который ожидает утверждения Европейским парламентом.
Османи подчеркнула, что Косово поддерживает политику ЕС в области иностранных дел и вопросов безопасности, включая "согласование санкций против россии, а также отказ от какого-либо губительного влияния таких факторов, как россия и Китай".
Другие темы, обсуждаемые лидерами, включают интеграцию региона в единый рынок ЕС и высокие цены на энергоносители и продукты питания как последствия войны.
В прошлом месяце Европейская комиссия предложила пакет энергетической поддержки в размере 1 миллиарда евро, чтобы помочь странам Западных Балкан справиться с высокими ценами и зависимостью региона от российского топлива.
Ожидается, что лидеры ЕС также обсудят незаконную миграцию в блок.
По данным Frontex, агентства по охране границ ЕС, за первые 10 месяцев года было обнаружено более 120 000 незаконных пересечений границы вдоль так называемого Западно-Балканского маршрута, что примерно на 70% больше, чем в прошлом году.