Президент Еврокомиссии: "россия и Китай соревнуются за влияние на Западных Балканах"

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"Возьмут ли верх автократии и закон сильнейшего? Победит ли демократия и верховенство закона?", - об этом фон дер Ляйен заявила в Тиране, прибыв на первый саммит лидеров ЕС и западных Балкан, который состоится в регионе.

"Эти разногласия заметны и на Западных Балканах – россия пытается влиять, Китай пытается влиять", – сказала она.

"Вы на стороне демократии - то есть Европейского Союза, вашего друга и партнера - хотите ли вы пойти другим путем?", - сказала она, подчеркнув, что ЕС является крупнейшим инвестором в регионе.

Детали

Пять из шести стран Западных Балкан поддерживают санкции ЕС против россии, Сербия еще не поддержала карательные меры.

Прибывший на встречу президент Сербии Александр Вучич опроверг утверждение о том, что его страна находится слишком близко к россии.

"Сербия – независимая страна. Мы идем по пути вступления в ЕС, и таким он и останется", - сказал Вучич.

Сербия, наряду с Боснией-Герцеговиной, Косово, Албанией, Черногорией и Северной Македонией, стремится присоединиться к блоку, но неоднократно сталкивалась с задержками в процессе присоединения.

Когда Украина и Молдова были названы официальными странами-кандидатами в члены ЕС в июне, спустя всего четыре месяца после подачи своих заявлений, некоторые лидеры Западных Балкан выразили свое разочарование.

Переговоры о вступлении были официально начаты с Албанией и Северной Македонией в июле после того, как они впервые подали заявку на членство в 2009 и 2004 годах соответственно. Однако Босния, впервые подавшая заявку в 2016 году, все еще ожидает, чтобы ее назвали официальным кандидатом.

Косово должно подать заявку на членство в ЕС до конца года, заявила президент Косово Вьоса Османи после того, как страны ЕС недавно поддержали безвизовый режим для Косово с 2024 года, который ожидает утверждения Европейским парламентом.

Османи подчеркнула, что Косово поддерживает политику ЕС в области иностранных дел и вопросов безопасности, включая "согласование санкций против россии, а также отказ от какого-либо губительного влияния таких факторов, как россия и Китай".

Другие темы, обсуждаемые лидерами, включают интеграцию региона в единый рынок ЕС и высокие цены на энергоносители и продукты питания как последствия войны.

В прошлом месяце Европейская комиссия предложила пакет энергетической поддержки в размере 1 миллиарда евро, чтобы помочь странам Западных Балкан справиться с высокими ценами и зависимостью региона от российского топлива.

Ожидается, что лидеры ЕС также обсудят незаконную миграцию в блок.

По данным Frontex, агентства по охране границ ЕС, за первые 10 месяцев года было обнаружено более 120 000 незаконных пересечений границы вдоль так называемого Западно-Балканского маршрута, что примерно на 70% больше, чем в прошлом году.