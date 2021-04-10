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Глава ВООЗ заявив про "шокуючий дисбаланс" розподілу вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьогодні у всьому світі спостерігається "шокуючий дисбаланс" поширення вакцин проти COVID-19, і в більшості країн немає достатньої кількості препаратів, щоб охопити щепленнями медичних працівників та інших осіб з групи підвищеного ризику. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"В середньому в країнах з високим рівнем доходів майже кожна четверта людина отримала вакцину від COVID-19. У країнах з низькими доходами це один з більш ніж 500", - сказав Гебрейесус на брифінгу.

Деталі

За його словами, у всьому світі було проведено понад 700 мільйонів ін'єкцій проти хвороби, але 87% з них були зроблені в країнах з високим доходом або доходом вище середнього, а країни з низьким доходом отримали лише 0,2%.

Відзначається також, що механізм COVAX доставив майже 38,4 мільйона доз вакцин від COVID-19 в 102 країни на шести континентах, через шість тижнів після початку поставок. У цьому році він планує доставити більше 2 мільярдів доз, але зіткнувся з затримками.

Довідка

ВООЗ надає великого значення механізму COVAX, в якому беруть участь 190 країн і економік. Згідно з умовами даної програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для менш благополучних держав.

COVAX і Україна

Україна також приєдналася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 млн доз вакцини від COVID-19 з ініціативи COVAX. Очікується, що безкоштовно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того очікується, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

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