Глава ВОЗ заявил о “шокирующем дисбалансе” распределения вакцин от COVID-19

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодня во всем мире наблюдается “шокирующий дисбаланс” распространения вакцин против COVID-19, и в большинстве стран нет достаточного количества препаратов, чтобы охватить прививками медицинских работников и других лиц из группы повышенного риска. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в пятницу, передает УНН со ссылкой на Reuters.