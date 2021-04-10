Глава ВОЗ заявил о “шокирующем дисбалансе” распределения вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодня во всем мире наблюдается “шокирующий дисбаланс” распространения вакцин против COVID-19, и в большинстве стран нет достаточного количества препаратов, чтобы охватить прививками медицинских работников и других лиц из группы повышенного риска. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в пятницу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
“В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти каждый четвертый человек получил вакцину от COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500 ”, - сказал Гебрейесус на брифинге.
Детали
По его словам, во всем мире было проведено более 700 миллионов инъекций против болезни, но 87% из них были сделаны в странах с высоким доходом или доходом выше среднего, а страны с низким доходом получили лишь 0,2%.
Отмечается также, что механизм COVAX доставил почти 38,4 миллиона доз вакцин от COVID-19 в 102 страны на шести континентах, спустя шесть недель после начала поставок. В этом году он планирует доставить более 2 миллиардов доз, но столкнулся с задержками.
Справка
ВОЗ придает большое значение механизма COVAX, в котором принимают участие 190 стран и экономик. Согласно условиям данной программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.
COVAX и Украина
Украина также присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.
На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.
Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.