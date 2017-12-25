Глава виборчкому Лівії заявив, що вибори відбудуться до 30 вересня 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Майбутні президентські і парламентські вибори в Лівії відбудуться до 30 вересня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Maghreb Arabe Presse.
“Процес реєстрації виборців йде нормально. Близько 1 млн виборців вже зареєстровано, їх число продовжує збільшуватися”, — зазначив він.
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Раніше спецпредставник генерального секретаря ООН в Лівії, глава Місії ООН по підтримці в Лівії (МООНПЛ) Гасан Саламе виступив з планом врегулювання політичної кризи в Лівії, який передбачає проведення президентських і парламентських виборів у 2018 році.
Нагадуємо, син Каддафі збирається балотуватися на виборах президента Лівії.