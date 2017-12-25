Глава избиркома Ливии заявил, что выборы состоятся в 30 сентября 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Будущие президентские и парламентские выборы в Ливии пройдут до 30 сентября 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Maghreb Arabe Presse.
“Процесс регистрации избирателей идет нормально. Около 1 млн избирателей уже зарегистрировано, их число продолжает увеличиваться”, - отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики “ИГ” из Сирии и Ирака двинутся в Ливию, а затем в Египет
Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе выступил с планом урегулирования политического кризиса в Ливии, который предусматривает проведение президентских и парламентских выборов в 2018 году.
Напоминаем, сын Каддафи собирается баллотироваться на выборах президента Ливии.