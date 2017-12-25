Глава избиркома Ливии заявил, что выборы состоятся в 30 сентября 2018

“Процесс регистрации избирателей идет нормально. Около 1 млн избирателей уже зарегистрировано, их число продолжает увеличиваться”, - отметил он.

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Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе выступил с планом урегулирования политического кризиса в Ливии, который предусматривает проведение президентских и парламентских выборов в 2018 году.

Напоминаем, сын Каддафи собирается баллотироваться на выборах президента Ливии.