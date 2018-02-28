Глава уряду розповів, як держава підтримує енергомодернізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На заходи з енергоефективності та енергомодернізації виділено значні кошти: це частина коштів, які знаходяться у Державному фонді регіонального розвитку, кошти, передбачені на "теплі" кредити, кошти Фонду енергоефективності. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Цього року до Державного фонду регіонального розвитку спрямовано 6 млрд грн, частина з яких передбачена на заходи з енергоефективності та енергомодернізації, також на ці заходи передбачено 2 млрд грн, із яких 400 млн - на "теплі кредити".
Крім того, цього року ми запустимо Фонд енергоефективності. Таким чином, ми будемо допомагати місцевим бюджетам працювати з людьми та ставати енергоефективними", - наголосив Гройсман.
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За його словами, ціни та тарифи на комунальні послуги турбують кожну родину. Зменшити їх можна завдяки заходам з енергозбереження та енергоефективності.
"Ключове питання - скільки ми споживаємо. Треба модернізувати котельні, відремонтувати труби, щоб запобігти понаднормовим втратам. В рамках децентралізації до регіонів спрямовано більше 100 млдр грн, які в тому числі підуть на утеплення будинків, заміну вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів", - додав прем'єр-міністр.