Глава правительства рассказал, как государство поддерживает энергомодернизацию

"В этом году в Государственный фонд регионального развития направлено 6 млрд грн, часть из которых предусмотрена на мероприятие по энергоэффективности и энергомодернизации, также на эти цели предусмотрено 2 млрд грн, из которых 400 млн - на "теплые кредиты".

Кроме того, в этом году мы запустим Фонд энергоэффективности. Таким образом, мы будем помогать местным бюджетам работать с людьми и становиться энергоэффективными", - отметил Гройсман.

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По его словам, цены и тарифы на коммунальные услуги беспокоят каждую семью. Уменьшить их можно по мерам по энергосбережению и энергоэффективности.

"Ключевой вопрос - сколько мы потребляем. Надо модернизировать котельные, отремонтировать трубы, чтобы предотвратить сверхурочные потери. В рамках децентрализации в регионы направлено более 100 млдр грн, которые в том числе пойдут на утепление домов, замену окон, установку индивидуальных тепловых пунктов", - добавил премьер-министр.