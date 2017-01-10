Глава ЦРУ: активна військова допомога опозиції в Сирії призвела б до гіршого

“Якщо б була надана додаткова підтримка міжнародними гравцями... „Вільної сирійської армії“ раніше, могло б це змінити ситуацію? Можливо. Тому що сирійський режим був хисткий і вразливий”, — сказав Д.Бреннан.

Водночас він не погодився з точкою зору, які висловлюють противники чинного президента Барака Обами, про те, що США слід більш активно надавати військову допомогу сирійській опозиції.

“Сліпа підтримка опозиції в Сирії і вкидання туди зброї могло б призвести до ще гірших наслідків, ніж сьогодні”, — сказав директор ЦРУ.