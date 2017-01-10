Глава ЦРУ: активна військова допомога опозиції в Сирії призвела б до гіршого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Надання більшої військової підтримки сирійської опозиції з боку США могло б змінити ситуацію в цій країні, але могло б призвести до ще гірших наслідків, ніж зараз, вважає директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан, передає УНН з посиланням на CNN.
“Якщо б була надана додаткова підтримка міжнародними гравцями... „Вільної сирійської армії“ раніше, могло б це змінити ситуацію? Можливо. Тому що сирійський режим був хисткий і вразливий”, — сказав Д.Бреннан.
Водночас він не погодився з точкою зору, які висловлюють противники чинного президента Барака Обами, про те, що США слід більш активно надавати військову допомогу сирійській опозиції.
“Сліпа підтримка опозиції в Сирії і вкидання туди зброї могло б призвести до ще гірших наслідків, ніж сьогодні”, — сказав директор ЦРУ.