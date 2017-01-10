Глава ЦРУ: активная военная помощь оппозиции в Сирии привела бы к худшему
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Предоставление большей военной поддержки сирийской оппозиции со стороны США могло бы изменить ситуацию в этой стране, но могло бы привести к еще худшим последствиям, чем сейчас, считает директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Если бы была предоставлена дополнительная поддержка международными игроками ..." Свободной сирийской армии "раньше, могло бы это изменить ситуацию? Возможно. Потому что сирийский режим был неустойчив и уязвим ", - сказал Д.Бреннан.
В то же время он не согласился с точкой зрения, которую выражают противники действующего президента Барака Обамы о том, что США следует более активно оказывать военную помощь сирийской оппозиции.
"Слепая поддержка оппозиции в Сирии и вброс туда оружия могло бы привести к еще худшим последствиям, чем сегодня", - сказал директор ЦРУ.