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Глава саудівського МЗС: Катар повинен заплатити за допомогу США відправкою військ до Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що Катар має спрямувати свої війська в Сирію, поки США не припинили надавати військову допомогу Катару, де розташована американська військова база. Про це повідомило у вівторок Саудівське агентство друку, передає УНН.

Глава саудівського МЗС: Катар повинен заплатити за допомогу США відправкою військ до Сирії

За його даними, глава МЗС відзначив, що “Катар повинен заплатити ... ціну присутності збройних сил США в Сирії” і направити свої війська туди, “поки президент США не припинив (надавати) захист державі Катар, виражену в наявності військової бази Сполучених Штатів на його території”.

Він вказав також, що без цієї військової допомоги з боку США “режим (в Катарі) не протримається і тиждень”.

Як повідомляв УНН, сили безпеки Саудівської Аравії в суботу 22 квітня збили невеликий іграшковий безпілотник в столичному районі Ель-Хазам, де розташований один з королівських палаців.

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