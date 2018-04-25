Глава саудовского МИД: Катар должен заплатить за помощь США отправкой войск в Сирию

По его данным, глава МИД отметил, что “Катар должен заплатить ... цену присутствия вооруженных сил США в Сирии” и направить свои войска туда, “пока президент США не прекратил (предоставлять) защиту государству Катар, выраженную в наличии военной базы Соединенных Штатов на его территории”.

Он указал также, что без этой военной помощи со стороны США “режим (в Катаре) не продержится и неделю”.

Как сообщал УНН, силы безопасности Саудовской Аравии в субботу 22 апреля сбили игрушечный беспилотник в столичном районе Эль-Хазам, где расположен один из королевских дворцов.