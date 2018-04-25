Глава саудовского МИД: Катар должен заплатить за помощь США отправкой войск в Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар должен направить свои войска в Сирию, пока США не прекратили оказывать военную помощь Катару, где расположена американская военная база. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати, передает УНН.
По его данным, глава МИД отметил, что “Катар должен заплатить ... цену присутствия вооруженных сил США в Сирии” и направить свои войска туда, “пока президент США не прекратил (предоставлять) защиту государству Катар, выраженную в наличии военной базы Соединенных Штатов на его территории”.
Он указал также, что без этой военной помощи со стороны США “режим (в Катаре) не продержится и неделю”.
Как сообщал УНН, силы безопасности Саудовской Аравии в субботу 22 апреля сбили игрушечный беспилотник в столичном районе Эль-Хазам, где расположен один из королевских дворцов.