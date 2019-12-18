Секретар РНБО розповів про зустріч з тимчасово повіреним у справах США в Україні Тейлором
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах США в Україні заявив, що “Сполучені Штати були і залишаються надійним другом нашої країни”, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Данілова.
“Сполучені Штати були і залишаються надійним другом нашої країни. Сказав про це Тимчасово повіреному у справах США в Україні Вільяму Тейлору під час зустрічі. Розмова, яка тривала більше години, була дуже плідною”, — зазначив Данілов.
Він також вказав, що: “Вільям Тейлор у спілкуванні надзвичайно приємна людина, а як досвідчений дипломат більш ніж добре обізнаний у всіх тонкощах політичної ситуації, у діалозі обговорили дуже широке коло питань”.
Під час діалогу вони: “Торкнулися теми співпраці з євроатлантичними структурами, кібербезпеки, результатів саміту в Парижі та багатьох інших питань, домовилися продовжити обмін думками і переводити плани в практичну площину”.
Як зазначав УНН, сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності РНБО України. На цьому наголосив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, яка відбулася цієї суботи.