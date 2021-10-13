Глава Пентагону відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні приїде в Україну. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, пише УНН.
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"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинятися будуть у Грузії, Україні і Румунії. А завершить він цей важливий візит в Брюсселі з союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО", - уточнив представник відомства.
Конкретнішої інформації наразі немає.
Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.
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