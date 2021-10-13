Глава Пентагону відвідає Україну

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"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинятися будуть у Грузії, Україні і Румунії. А завершить він цей важливий візит в Брюсселі з союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО", - уточнив представник відомства.

Конкретнішої інформації наразі немає.

Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.

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