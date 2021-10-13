Глава Пентагона посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе приедет в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, пишет УНН.
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“Министр и его команда готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Останавливаться будут в Грузии, Украине и Румынии. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО”, — уточнил представитель ведомства.
Конкретной информации пока нет.
Отметим, 21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.
Напомним
Только от Украины будет зависеть скорость воплощения обещаний США в жизни, считает Верещук.