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Глава Пентагона посетит Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе приедет в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, пишет УНН.

Цитата

“Министр и его команда готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Останавливаться будут в Грузии, Украине и Румынии. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО”, — уточнил представитель ведомства.

Конкретной информации пока нет.

Отметим, 21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

Напомним

Только от Украины будет зависеть скорость воплощения обещаний США в жизни, считает Верещук.

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