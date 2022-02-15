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Глава Пентагону прибув до Брюсселя

Глава Пентагону прибув до Брюсселя

Київ • УНН

 • 15530 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін ввечері 15 лютого прибув до Брюсселя. Він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу для обговорення ситуації навколо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Остіна.

Цитата

“Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО”, — заявив міністр оборони США.

Деталі

Як відомо, серед головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Також глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.

Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 15, 2022

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