Глава Пентагону прибув до Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін ввечері 15 лютого прибув до Брюсселя. Він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу для обговорення ситуації навколо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Остіна.
Цитата
“Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО”, — заявив міністр оборони США.
Деталі
Як відомо, серед головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Також глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.
Just landed in Brussels, Belgium, where I’ll be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO @USAmbNATO pic.twitter.com/NpagqIHp9m— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 15, 2022