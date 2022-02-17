Глава Пентагону обговорив з колегами стримування агресії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі в Брюсселі обговорив з колегами з Франції, Німеччини та Великої Британії російську ескалацію навколо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Пентагону.
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Крім Остіна, у зустрічі взяли участь міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, її німецька колега Крістіні Ламбрехт та глава британського оборонного відомства Бен Уоллес.
Вони “обговорили недавню дипломатичну взаємодію з Росією і необхідність деескалації з боку Росії”.
Міністри “висловили підтримку територіальної цілісності України” і відзначили “важливість єдності НАТО для стримування Росії, наснаги союзників по НАТО на східному фланзі і підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах”.
Зазначається, що Остін провів окрему зустріч з Ламбрехт. Вони “обговорили серйозну заклопотаність” стягуванням російських сил до українських кордонів.
Також міністри торкнулися питань, що стосуються стримування Росії, військових закупівель і ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.