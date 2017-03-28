Глава парламенту Чечні пригрозив "цинковим поїздом" депутату ВРУ І.Мосійчуку

Про вбивство Даудов написав, використовуючи метафору “цинковий поїзд”.

“І якщо пан Мосійчук хоче організувати “військовий похід” проти Росії і Чечні, то ми зустрінемо його з почестями”. Двох “добровольців” з такої “української братви”, які воювали на стороні терористів, Клиха і Карпюка, ми вже запроторили на тривалі терміни. Впевнений, знайдемо теплі місця і для Мосійчука з його дружками. Ну, а в особливих випадках, якщо вони проявлять відому “наполегливість” у нас і цинковий поїзд передбачено. Безкоштовно відправимо, з оркестром," — написав М.Даудов.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив М.Карпюку — 22,5 року, С.Клиху — 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкері.