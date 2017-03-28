Глава парламента Чечни пригрозил "цинковым поездом" депутату ВРУ И.Мосийчуку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Председатель чеченского парламента Магомед Даудов угрожал убийством депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. Об этом М.Даудов написал 27 марта во своем Instagram, передает УНН.
Об убийстве Даудов написал, используя метафору "цинковый поезд".
"И если господин Мосийчук хочет организовать" военный поход "против России и Чечни, то мы встретим его с почестями". Двух «добровольцев» с такой «украинской братвы", которые воевали на стороне террористов, Клих и Карпюка, мы уже отправили на длительные сроки. Уверен, найдем теплые места и для Мосийчука с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрено. Бесплатно отправим, с оркестром ", - написал М.Даудов.
Как сообщал УНН, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил М.Карпюку - 22,5 года, С.Клиху - 20 лет лишения свободы.
Напомним, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкери.
Дорогие друзья! В то время, когда во всем мире идёт бескомпромиссная война с международным терроризмом, когда из разных уголков планеты к нам непрерывно доходят печальные новости о чудовищных акциях насилия и устрашения происходят вещи, которые на мой взгляд стоят за гранью человеческого понимания. К разряду таких, мягко говоря, странных явлений я отноше молчаливую реакцию европейских парламентариев на возмутительные по своему цинично и преступно содержанию призывы депутата украинской рады Игоря Мосийчук. Этот, с позволения сказать, политик, Имея ввиду последнюю вылазки игиловских бандитов против одного из подразделений Росгвардиы в Чеченской Республике, закликав власти Украины оказать политическую, а в случае необходимости и военную поддержку чеченского "подполье". И это осмеливается говорит законодатель, який сам пришёл к власти путём кровавого госпереворота. Неужели такими депутатами "новая Украина" собирается представят свою Законодательную власть в Европарламен ЕС !? Разумеется, мы, депутаты Парламента Чеченской Республики не можем оставить бредовое заявление депутата украинской рады Игоря Мосийчук незамеченным. Чеченский народ, який стойко пережил немыслимый по своему масштабу потери нанесённые террористами из 53-х стран, под руководством Ахмата-Хаджи, а затем и Рамзана Кадыровых раз и навсегда искоренила это глобальное зло в своей республике. И если господин Мосийчук хочет организовать "военный поход" против России и Чечни, то мы встретим его с "почестями". Двух "добровольцев" из такой "украинской братвы", воевавших когда-то на стороне террористов, Клыха и Карпюка, мы уже упекли на длительные сроки. Уверен, найдём тёплые места и для Мосийчук с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрен. Бесплатно отправим, с оркестром. Но для начала, чтоб охладить "Воинственный" душок зарвавшегося провокатора, мы, согласно законодательству России, всё-таки обратимся в прокуратуру с просьбой о соответствующей оценке таких высказываний. Очень надеемся, что фашист Мосийчук сполна ответит за оскорбление памяти наших погибших братьев и "героизации" безжалостных игиловских убийц.