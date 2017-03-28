Глава парламента Чечни пригрозил "цинковым поездом" депутату ВРУ И.Мосийчуку

Об убийстве Даудов написал, используя метафору "цинковый поезд".

"И если господин Мосийчук хочет организовать" военный поход "против России и Чечни, то мы встретим его с почестями". Двух «добровольцев» с такой «украинской братвы", которые воевали на стороне террористов, Клих и Карпюка, мы уже отправили на длительные сроки. Уверен, найдем теплые места и для Мосийчука с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрено. Бесплатно отправим, с оркестром ", - написал М.Даудов.

Как сообщал УНН, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил М.Карпюку - 22,5 года, С.Клиху - 20 лет лишения свободы.

Напомним, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкери.