Глава парламента Чечни пригрозил "цинковым поездом" депутату ВРУ И.Мосийчуку

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43337 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105412 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120827 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179932 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125520 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107572 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 91216 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 66938 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 78644 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 102183 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 96963 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 129618 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 164726 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 172976 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 168975 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 168022 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 119198 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 128598 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 134742 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 134548 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 138874 просмотра
Актуальное
Глава парламента Чечни пригрозил "цинковым поездом" депутату ВРУ И.Мосийчуку

Глава парламента Чечни пригрозил "цинковым поездом" депутату ВРУ И.Мосийчуку

Киев  •  УНН

 • 13252 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Председатель чеченского парламента Магомед Даудов угрожал убийством депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. Об этом М.Даудов написал 27 марта во своем Instagram, передает УНН.

Об убийстве Даудов написал, используя метафору "цинковый поезд".

"И если господин Мосийчук хочет организовать" военный поход "против России и Чечни, то мы встретим его с почестями". Двух «добровольцев» с такой «украинской братвы", которые воевали на стороне террористов, Клих и Карпюка, мы уже отправили на длительные сроки. Уверен, найдем теплые места и для Мосийчука с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрено. Бесплатно отправим, с оркестром ", - написал М.Даудов.

Как сообщал УНН, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил М.Карпюку - 22,5 года, С.Клиху - 20 лет лишения свободы.

Напомним, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкери.

 

Дорогие друзья! В то время, когда во всем мире идёт бескомпромиссная война с международным терроризмом, когда из разных уголков планеты к нам непрерывно доходят печальные новости о чудовищных акциях насилия и устрашения происходят вещи, которые на мой взгляд стоят за гранью человеческого понимания. К разряду таких, мягко говоря, странных явлений я отноше молчаливую реакцию европейских парламентариев на возмутительные по своему цинично и преступно содержанию призывы депутата украинской рады Игоря Мосийчук. Этот, с позволения сказать, политик, Имея ввиду последнюю вылазки игиловских бандитов против одного из подразделений Росгвардиы в Чеченской Республике, закликав власти Украины оказать политическую, а в случае необходимости и военную поддержку чеченского "подполье". И это осмеливается говорит законодатель, який сам пришёл к власти путём кровавого госпереворота. Неужели такими депутатами "новая Украина" собирается представят свою Законодательную власть в Европарламен ЕС !? Разумеется, мы, депутаты Парламента Чеченской Республики не можем оставить бредовое заявление депутата украинской рады Игоря Мосийчук незамеченным. Чеченский народ, який стойко пережил немыслимый по своему масштабу потери нанесённые террористами из 53-х стран, под руководством Ахмата-Хаджи, а затем и Рамзана Кадыровых раз и навсегда искоренила это глобальное зло в своей республике. И если господин Мосийчук хочет организовать "военный поход" против России и Чечни, то мы встретим его с "почестями". Двух "добровольцев" из такой "украинской братвы", воевавших когда-то на стороне террористов, Клыха и Карпюка, мы уже упекли на длительные сроки. Уверен, найдём тёплые места и для Мосийчук с его дружками. Ну, а в особых случаях, если они проявят известную "настойчивость" у нас и цинковый поезд предусмотрен. Бесплатно отправим, с оркестром. Но для начала, чтоб охладить "Воинственный" душок зарвавшегося провокатора, мы, согласно законодательству России, всё-таки обратимся в прокуратуру с просьбой о соответствующей оценке таких высказываний. Очень надеемся, что фашист Мосийчук сполна ответит за оскорбление памяти наших погибших братьев и "героизации" безжалостных игиловских убийц.

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@ lord_095)

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы