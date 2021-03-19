Глава однієї з ОТГ на Київщині "погорів" на хабарі в 1,4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова територіальної громади Київщини разом із заступником вимагали та отримали від представників місцевих комерційних структур хабар за сприяння у вирішенні питання щодо виділення земельних ділянок загальною площею 12 га та підписання договорів їх оренди під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Гарантовану перемогу в аукціоні із продажу права оренди земельних ділянок та сприяння у зменшенні їх оціночної вартості у понад 10 разів оцінили в 1,4 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Під час обшуків у посадовців ОТГ були виявлені та вилучені готівкові кошти в сумі понад 30 тисяч доларів США, законність походження яких перевіряється.
За вимагання та отримання неправомірної вигоди відкрито крмінальне провадження ч. 3 ст. 368 КК України.
Наразі керівників ОТГ затримано, проводяться першочергові невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
Додамо
Голова однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області вимагав від підприємця 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на капремонт відкритого стадіонного комплексу.