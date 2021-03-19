Глава однієї з ОТГ на Київщині "погорів" на хабарі в 1,4 млн гривень

Деталі

Під час обшуків у посадовців ОТГ були виявлені та вилучені готівкові кошти в сумі понад 30 тисяч доларів США, законність походження яких перевіряється.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди відкрито крмінальне провадження ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі керівників ОТГ затримано, проводяться першочергові невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Додамо

Голова однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області вимагав від підприємця 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на капремонт відкритого стадіонного комплексу.